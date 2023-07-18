У вівторок, 18 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль розповів, чи можливий зерновий коридор без участі росії.

Коротка відповідь - так. Але ми повинні розуміти, що якщо буде без участі росії, а вона не залишиться поза грою, хоч буде поза коридором, то у нас будуть додаткові фактори, як реалізувати такий коридор. У тому числі будуть додаткові ризики.

"Якщо ми вирішімо цей набір проблем, як ми будемо страхувати, яка буде вартість фрахту торговельний суден, хто буде перестраховувати, чи буде військовий контроль таких товарних суден. То в принципі технічно ми можемо реалізувати зерновий коридор і без участі росії і її фокусів різних, які вона постійно придумує", - додав він.