З метою зупинити наступальні дії наших військ в районі Бахмута, ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку. Аби відволікти та відтягнути туди наші сили, росіяни перекидають на Харківщину додаткові сили і засоби.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Те, що відбувається на сході - це абсолютно передбачувана реакція ворога на наше просування. Вони почали панікувати, тому що на Бахмутському напрямку, на південному флангу навколо Бахмута ми практично щодня, хоч і потрошечки просуваємось. І основні панівні висоти там зайняті нашими військами.

Це сильно дошкуляє ворогу, вони не можуть по Бахмуту ні пересуватись, ні вийти звідти. Тому вони використовують інші тактики, щоб зупинити наш наступ. Скажімо, вони починають наступ на інших напрямках, для того, щоб ми переключали свої сили та засоби для захисту інших напрямків.

Вони таку тактику використовували і раніше. На сході з січні місяця 2023 року вони відкрили основний фронт, і для них там був повномасштабний наступ. Вони йшли по чотирьох напрямках: Мар'їнський, Авдіївський, Лиманський і Бахмутський. Але до цих чотирьох напрямків вони регулярно по ходу самих подій додавали то Шахтарський напрямок, то Куп'янський, то на Сватівському для того, щоб розпорошувати увагу і наші сили. Щоб ми не могли сконцентруватися в тому місці, де ми здійснюємо наступ.

На Південному напрямку ситуація стабільна на користь українських військ і ми там поступово, але дуже впевнено просуваємося вперед. Безумовно з серйозними перешкодами з боку ворога.... Є технічні особливості, не можна розміновувати швидше, ніж це технічно можливо. Тому що є певні вимоги безпеки, певні правила. Швидкість така, як вона є...

Те, що відбувається зараз - це знешкодження сил і засобів ворога, це зменшення його оборонного потенціалу. Наші військові роблять усе можливе, щоб ворог менше міг чинити супротив. Менше техніки, менше людей. Щодня десятки одиниць техніки, озброєння, пунктів управління, пунктів скупчення їхніх військових, все це потрапляє під знищення з боку наших збройних сил.