Україна стала "бойовою лабораторією" - Воллес [ Редагувати ]
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що територія України зараз є "бойовою лабораторією", де експериментують з озброєнням західного та українського виробництва для оборони від російського вторгнення.
Про це повідомляє Sky News.
Він зазначив, що "бажання України вижити" призвело до того, що країна відмовилася від правил і норм мирного часу, щоб випробувати нову зброю, яку, зокрема, надали союзники.
Їм довелося ризикувати та експериментувати з речами, про які вони могли не знати, працюють вони чи ні, і вони стали бойовою лабораторією для своїх власних сил, і це вказало нам (країнам Заходу - ред.) шлях… Я шкодую про ті обставини, за яких це сталося, але це показало, як треба діяти у 21 столітті на новому полі бою.
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