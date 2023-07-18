Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що територія України зараз є "бойовою лабораторією", де експериментують з озброєнням західного та українського виробництва для оборони від російського вторгнення.

Про це повідомляє Sky News.

Він зазначив, що "бажання України вижити" призвело до того, що країна відмовилася від правил і норм мирного часу, щоб випробувати нову зброю, яку, зокрема, надали союзники.