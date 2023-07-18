Отримавши координати від аеророзвідки, бійцям потрібно всього 5-7 хвилин, щоб підготуватися до пострілу.

Високі результати в боротьбі з ворогом показують гаубиці Д-30. Українські артилеристи називають цю гармату "снайперкою" на колесах. Система ще радянського зразка. Але в умілих руках наших захисників вона стає дуже ефективною. Як працюють артилеристи з гарматою - покажемо в матеріалі, підготовленому спільно з кореспондентами Військового телебачення.

На годиннику майже 6 ранку, а ми вже прямуємо на позиції до наших артилеристів. Сьогодні це воїни 81 окремої аеромобільної бригади, які працюють на 122 мм гаубиці Д-30.

Командир підрозділу каже: на рахунку їхньої гармати - десятки знищених окупантів, а також ворожа броньована техніка та штаби.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Цілі нам дають, буває, аеророзвідка поступають нам координати саму найбільшу ціль вразили ми з розрахунком - ураган.

Нерідко загарбники самі себе видають, розповідають артилеристи.

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:

Нашими дронщиками був замічен дронщик ворога, прослідкували, куди він буде направляться і він нас привів в бліндаж. Двоє суток на нашому напрямку було довольно тихо.

Отримавши координати від аеророзвідки, бійцям потрібно всього 5-7 хвилин, щоб підготуватися до пострілу.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

Гаубиця Д-30 - наймасованіша артилерійська система післявоєнного періоду. В СРСР вона прийнята на озброєння ще в 60 роках минулого століття, проте нині під час сучасної війни з росією в умілих руках та при хорошому догляді вона показує блискучі результати на фронті.

Бійці працюють із закритої позиції. Тому після роботи ретельно маскують ствол гаубиці, аби не потрапити у поле зору ворожих дронів.