У вівторок, 18 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів про основні зміни у сфері освіти, ухвалені Кабінетом міністрів, на наступний рік.

Найбільше очевидно нас цікавлять бюджетні місця на бакалаврат - на сьогоднішній день ми приблизно прогнозуємо 100 000 бюджетних місць на бакалавра, що приблизно виходить на 40-42% із тих, які склали цього року Національний мультипредметний тест.

"Це приблизно, якщо говорити про відсотки, те саме, що минулого року, але дещо інший розподіл, ніж торішній", - додав він.

Він зазначив, що є два основні такі акценти: