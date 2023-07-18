Бюджетні місця в Україні: у міністерстві освіти розповіли про зміни [ Редагувати ]
У вівторок, 18 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів про основні зміни у сфері освіти, ухвалені Кабінетом міністрів, на наступний рік.
Найбільше очевидно нас цікавлять бюджетні місця на бакалаврат - на сьогоднішній день ми приблизно прогнозуємо 100 000 бюджетних місць на бакалавра, що приблизно виходить на 40-42% із тих, які склали цього року Національний мультипредметний тест.
"Це приблизно, якщо говорити про відсотки, те саме, що минулого року, але дещо інший розподіл, ніж торішній", - додав він.
Він зазначив, що є два основні такі акценти:
- На відбудову. Є досить багато місць на інженерів-будівельників і все, що пов'язано з будівництвом.
- На спеціальності реабілітації. Адже потрібно відновлювати не тільки інфраструктуру, а й людей.
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