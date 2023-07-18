Ідеальний тон та природне сяйво шкіри — останні тренди у макіяжі. І якщо з тональним засобом все зрозуміло, то щоб досягти справді красивого блиску — варто правильно вибрати хайлайтер. Також засіб завжди необхідно наносити згідно з правилами, адже можна отримати несправжній та не дуже привабливий блиск обличчя.

Для чого потрібен хайлайтер

Хайлайтер — це чудовий декоративний засіб для макіяжу, який має формулу зі сітловідбивальних частинок. Його основна мета полягає у виділенні та підкресленні окремих ділянок обличчя. У світі макіяжу існує основний принцип, який ніби закон: все, що потрібно зменшити або "сховати", ми затемнюємо, а все, що хочемо підкреслити та надати об'єму, ми висвітлюємо. І хайлайтер створений для того, аби допомогти нам підкреслити конкретні точки обличчя та зробити певні акценти у нашому макіяжі.

Різновиди хайлайтерів

Хайлайтери можна умовно розділити на основі їх формату (текстури) та фінішу. За фінішем вони можуть бути:

1. Сатиновими: найуніверсальніший варіант, оскільки має м'яке світіння без яскраво виражених блискіток. Він підходить для будь-якого типу макіяжу і створює натуральний вигляд.

2. Шимерними: містять помітні сітловідбивальні частинки або блискітки, які більш помітні на шкірі. Цей тип частіше застосовується для вечірнього або урочистого макіяжу, оскільки надає яскравий блискучий ефект.

3. Дуохромними: часто мають сатиновий фініш, але під час нанесення переливаються кількома відтінками, створюючи красивий ефект сяйва.

За текстурою декоративний засіб буває сухим, рідким, у формі тіку та кремовим. Одним з найкращих варіантів у цій категорії є хайлайтер від Essence. Бренд випускає безліч якісних продуктів для макіяжу, які користуються великою популярністю серед дівчат. І це не є дивним, адже засоби мають безпечний склад, вони стійкі та красиво виглядають на обличчі.

Вибір хайлайтера: важливі аспекти

Ідеальний варіант для щоденного використання — підібрати такий хайлайтер, який відтворює вашому кольору шкіри і підтону. Так він буде виглядати природно і не надто яскраво, не створюючи контрасту на обличчі.

Якщо ви маєте холодний підтон шкіри, краще вибирати такі самі холодні відтінки хайлайтера, наприклад, рожеві, перлинні або платинові. Для теплої шкіри рекомендуються персикові і світло-золотисті відтінки, тоді як власницям смаглявої шкіри пасуватимуть золотисті і бронзові відтінки. Однак, також існують універсальні варіанти, наприклад, хайлайтери відтінку шампань підійдуть більшості дівчат зі світлою шкірою, оскільки вони мають нейтральний підтон.

Куди наносити хайлайтер для природного блиску

Для нанесення хайлайтера існують так звані "канонічні" зони обличчя – ті ділянки, які варто виділяти і на яких хайлайтер виглядає доречно. Вони включають:

1. Зона над вилицями.

2. Галочка над верхньою губою.

3. Спинка носа.

4. Внутрішні куточки очей.

Якщо у вас є відкрита зона декольте, тут також можна трохи використовувати хайлайтер. Наприклад, виділити ключиці. Це завжди гарно та естетично виглядає.