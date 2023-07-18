росіяни намагаються іти у наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Атакують також поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки - протягом доби там відбулося 36 бойових зіткнень, - ідеться у ранковому зведенні Генштабу.

Герої нашого наступного сюжету, мінометники, наголошують: іноді виконувати бойові завдання доводиться в режимі 24/7. Як зупиняють ворожу навалу на Луганщині - показали кореспонденти Військового телебачення.

Світанок поблизу міста Кремінна. До позицій ворога - зовсім близько. Тут тримають оборону наші мінометники. Головна ціль зазвичай - не пропустити скупчення живої сили противника. При тому, що на передову росіяни женуть нові й нові загони смертників.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Перша лінія, яка стоїть - це вік 45 плюс, за ними стоять більш досвідчені воїни, які саме ходять у штурми, першу лінію не шкода, їм видають як мінімум кулемет на 1 бліндаж, а то і більше, і їх спеціально завозять уночі, бо вони не знають, куди бігти, а позаду йдуть більш досвідчені десантні дивізії, такі самі як ми.

Наше інтерв'ю доводиться перервати. Є термінове завдання. Воїни швидко готують міномет. Наводять на ціль і відправляють окупантам вибуховий "привіт".

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

Мінометники відпрацювали по цілі і ми бігом прямуємо в укриття, адже може прилетіти у відповідь.

Поки чекаємо результатів роботи від розвідки, бійці діляться фронтовими історіями.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Була в нас ціль і попали ми в купку ПІІІ один 200 командир нам дає коректуру, попадаємо міною прямо в ПІІ кажу,що з тим ПІІ командир виходе каже він дуже важкий 200.

Наші співрозмовники підтверджують - тут, на Луганщині, тривають важкі бої. Але наші захисники чітко розуміють мету - звільнити Україну від окупантів.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України: