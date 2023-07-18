В ніч на вівторок, 18 липня, українські військові показали наслідки російської атаки дронами-камікадзе та ракетами "Калібр" по Миколаєву та Одесі. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів".

За даними військових, всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони.

На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений.

При цьому, 21 "Shahed-136" було знищено на підльоті з моря в Одеській області, ще 4 - в небі у Миколаївській області.