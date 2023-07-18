Нічні атаки рф на Миколаїв та Одесу: фото наслідків [ Редагувати ]
В ніч на вівторок, 18 липня, українські військові показали наслідки російської атаки дронами-камікадзе та ракетами "Калібр" по Миколаєву та Одесі. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів".
За даними військових, всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони.
На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений.
При цьому, 21 "Shahed-136" було знищено на підльоті з моря в Одеській області, ще 4 - в небі у Миколаївській області.
В Миколаєві відбулось влучання в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Без постраждалих.
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