В Україні є 28 тисяч мостових споруд, з них 10% знаходяться в аварійному стану. У Києві ця цифра вища - 15%. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

Мости дуже складні споруди. Це ні тільки асфальтне покриття і конструкції, які утримують міст. Вони (мости - ред.) потребують постійної уваги щодо їхнього утримання. Інформації загальної щодо стану всіх мостів немає і не було. За аналіз стану відповідають балансоутримувачі - ті органи, на балансі яких знаходиться конкретний міст. У нас це можуть бути органи місцевого самоврядування, служба автомобільних доріг, зараз це Агентство відновлення. Якщо залізничний міст, це може бути Укрзалізниця.

Єдиної бази, яка б мала узагальнену інформацію про стан мостів, немає, тож ми маємо інформацію зібрати, а потім вже думати що з проблемними мостами зробити.

В Україні 28 тисяч мостових споруд, на сьогодні ми отримали інформацію про 23 тисячі мостів. У нас десь 10% мостів по країні - це середня цифра - знаходяться в аварійному стану. У Києві така цифра трошки вища - 15%. Ми досі чекаємо ще інформацію від органів місцевого самоврядування, від конкретно міст, які мають до середи (19 липня - ред.) надіслати нам всю інформацію. І ми плануємо, що до кінця тижня у нас буде вся інформація зібрана.

Інше питання що та інформація, яку балансоутримувачі присилають, вона не завжди актуальна. І не факт, що вона відповідає дійсності.