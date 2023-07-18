За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, 10 відсотків мостів в аварійному стані.

Мости - на перевірку. В Україні запрацювала комісія, яка інспектуватиме стан переправ по всій країні. До її складу увійшли представники одразу декількох міністерств. І у планах ревізорів - перевірити майже 30 тисяч споруд. Бо попередні результати були невтішні.

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, 10 відсотків мостів в аварійному стані. Якого висновку комісія дійшла щодо столичних переправ і чи безпечні вони? Євген Бригар розповість.

Разом з представниками урядової комісії ми ступаємо на борт та вирушаємо до першого об'єкту інспекції - мосту Метро. Дорогою дізнаємося про унікальність цієї переправи.

Сергій Завгородній, завідувач відділу визначення технічного стану споруд ДП "ДерждорНДІ":

Експерементальна така і красива конструкція. На вигляд арка, але насправді це - консольно-арочна конструкція. На той час були використані новітні підходи до пректування. Тому цей міст доволі технічно складний і важко, і необхідно за ним доглядати.

До мосту залишаються десятки метрів, а інспектори вже починають занотовувати - де є пошкодження.

Наприклад, ми бачимо по бетонних елементах: корозія, відшаровування елементів, відшарування захисного шару, обрив арматури. Ну...багато аспектів, які можна візуально оцінити.

Зараз інспектори лише візуально оглядають та фіксують дефекти, аби надалі спланувати більш детальне тхнічне обстеження й за необхідності - випробування. Проте, і без ретельної перевірки, вже очевидно:

Міст непрацездатний, знаходиться в аварійному стані.

Результатом роботи комісії стане низка рекомендацій, які будуть передані балансоутримувачам споруд. У випадку зі столичними мостами - КМДА. Головний меседж - кажуть інспектори - такий: не зважаючи на воєнний стан, мости мають фінансуватися хоч на мінімальному рівні. Інакше - бути біді.

Артем Безуглий, Директор ДП "ДерждорНДІ":

Щоб кожен балансоутримувач хоча би розумів, що мені треба не десь там робити ямковий ремонт, чи десь ставити стовпчики. А мені треба витратити кошти на мости. Обстежити його стан, вжити всіх заходів експлуатаційних. Тому ми хочемо законодавчо врегулювати це питання, щоб це було, як обов'язком.

А просто зараз експерти радять опиратися на досвід міжнародних партнерів. Зокрема, встановити на мости спеціальні датчики, які оцінюють стан споруди та дають змогу краще зрозуміти, наскільки серйозним є процес руйнування. На думку комісії, це може попередити катастрофу.

Сергій Деркач, заступник міністра розвидку громад, територій та інфраструктури:

Маємо спланувати, скільки коштів ми маємо зараз виділити, які конкретно роботи треба зробити. І де ці кошти взяти? Якщо ми говоримо про місцеві бюджети, проговорити це з місцевими органами самоврядування для того, щоб вони пріоритезували роботу з мостами, щоб вони виділяли кошти.

Наполягатиме комісія і на тому, щоб балансоутримувачі мостів не відтерміновували огляд споруд, а робили це мінімум - двічі на рік, і виконували елементрані роботи, які запобігають пришвидшенню руйнування конструкції. Наприклад, на мосту Патона необхідно починати з цього:

Як мінімум, должен бути припинений процес корозії. Процес корозії зупиняється - відпіскоструїти, покрасити, щоб був захищений метал.

Перевірка столичних аварійних мостів - лише початок роботи комісії. Аналізуватимуть переправи по території всієї країни до 30 вересня цього року. А таких споруд налічується близько 28 з половиною тисяч, 10 відсотків з яких знаходяться у непрацездатному стані. В першу чергу перевірятимуть позакласні мости та мости, що розташовані через річки.