У вівторок вранці, 18 липня, на півночі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Про це повідомляє "Кримський вітер" у Telegram.

Сильні вибухи пролунали у Красноперекопську. Місцеві жителі уточнюють, що від вибухів у повітрі "відчувається вібрація". При цьому ні так звані "влада" півострова, ні офіційні джерела поки що ніяк не коментують інцидент.

Вибухи також пролунали й у тимчасово окупованому Мелітополі. Окупанти повідомляють про роботу систем протиповітряної оборони.