В Криму та Мелітополі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У вівторок вранці, 18 липня, на півночі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Про це повідомляє "Кримський вітер" у Telegram.
Сильні вибухи пролунали у Красноперекопську. Місцеві жителі уточнюють, що від вибухів у повітрі "відчувається вібрація". При цьому ні так звані "влада" півострова, ні офіційні джерела поки що ніяк не коментують інцидент.
Вибухи також пролунали й у тимчасово окупованому Мелітополі. Окупанти повідомляють про роботу систем протиповітряної оборони.
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