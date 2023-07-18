росія відкликала гарантії безпеки судноплавства у Чорному морі для суден, що вирушають з українських портів [ Редагувати ]
Експерти ООН проінспектували останній корабель, що вийшов з Одеського порту у межах "зернової угоди". Напередодні росія відкликала гарантії безпеки судноплавства у Чорному морі для суден, що вирушають з українських портів. Такий крок засудили у всьому цивілізованому світі, адже фактично москва використовує голод як зброю.
Детальніше про те, як міжнародна спільнота відреагувала на припинення участі росії в Чорноморській зерновій ініціативі та що пропонує Україна - в матеріалі Ольги Жидецької.
32 мільйони тонн продовольства, 725 тисяч тонн збіжжя для гуманітарної допомоги найбіднішим країнам, зниження світових цін на харчі та продовольча безпека - це результати майже року дії "Зернової угоди". І нині росія перекреслила ці досягнення, заявивши про відкликання гарантій безпеки судноплавства у межах Чорноморської ініціативи. У Кремлі наполягають на своїх вимогах - розблокувати вивезення російських добрив, які не можуть продати через санкції.
Дмитро Пєсков, прес-секретар президента росії, країни-агресорки:
Фактично домовленості припинили дію сьогодні. Як тільки російська частина домовленостей буде виконана, росія негайно повернеться до виконання угоди.
Такий крок розчарував учасників ініціативи. В ООН, яка є посередником у зерновій угоді, дивуються, адже вже і так пішли росії на поступки і відпрацювали механізми, що розблокували імпорт збіжжя та добрив.
Антоніу Гуттєриш, генеральний секретар ООН:
З моменту підписання Меморандуму про взаєморозуміння, російська торгівля зерном досягла високих обсягів експорту, ринки добрив стабілізуються, а російський експорт наближається до повного відновлення.
Президент Туреччини, що є іншим посередником у зерновій угоді, - не втрачає надії достукатися до свого російського колеги. Напередодні Таїп Ердоган заявляв, нібито путін розділяє його точку зору щодо необхідості продовження дії договору. І нині турецький керманич покладається на дипломатію.
Таїп Реджеп Ердоган, президент Туреччини:
Попри сьогоднішню заяву, я вважаю, що мій друг путін, президент російської федерації, хоче продовження цього гуманітарного мосту. Коли ми зустрінемося в Туреччині у серпні, у нас буде можливість обговорити всі ці питання.
Тим часом світова спільнота засудила рішення кремля. Із заявами виступила низка держав: Франція, Британія, Німеччина, країни Балтії та офіційні представники Євросоюзу і США.
Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки:
Ми зі свого боку робитимемо все можливе через наші шляхи солідарності, щоб українське зерно було доступним для людей, які його споживають. І я маю звинуватити росію в цьому рішенні. Це абсолютно невиправдане використання голоду як зброї.
Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США:
Всупереч російській пропаганді, сакції не націлені на російські продукти чи добрива. І ми продовжуватимемо підтримувати зусилля України з доставки її зерна на ринки, які його вкрай потребують, навіть якщо це відбуватиметься іншими шляхами. Тут ще багато роботи. Рішення росії викликає глибокий жаль і, як я вже сказав, це воно небезпечне, тож ми закликаємо пана путіна його скасувати.
Тим часом президент України впевнений, чорноморський зерновий коридор може існувати і без участі росії. Володимир Зеленський звернувся до Туреччини та ООН із закликом не піддаватися на російський шантаж та разом натиснути на країну-терориста. Адже Ініціатива передбачала дві угоди, укладені між посередниками та росією й окремо з Україною. Така тактика, до слова, вже змусила Москву повернутися до зернової угоди у жовтні торік.
Володимир Зеленський, президент України:
Я направив офіційні листи Президенту Туреччини Ердогану і Генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи чи її аналога в тристоронньому форматі - так, як це найнадійніше. Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. Це потрібно для всіх у світі. І кожен, хто підтримає, стане рятівником життя на величезному просторі від Марокко до Китаю, від Індонезії до Лівану.
Тим часом припинення дії Зернової угоди уже позначилася на світовому ринку продовольства. Починаючи з п'ятниці, коли росія оголосила про свої наміри, ціни на пшеницю зросли більш ніж на 10%, кукурудза здорожчала на 6%.
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