Половецьких кам'яних баб, що на горі Крем'янець в Ізюмі, науковці вирішили законсервувати [ Редагувати ]
Зберегти від війни тисячолітню історію! Половецьких кам'яних баб, що на горі Крем'янець в Ізюмі, науковці вирішили законсервувати. І спеціально для ідолів з піщаника змайстрували дерев'яні чохли. Світлана Шекера все бачила.
На горі Крем'янець в Ізюмі канадійський піаніст на початку зими виконує твір українського композитора Валентина Сильвестрова. Поруч - тисячолітні половецькі баби. Це місце - й історія, і візитівка Ізюму. Звідси видно понівечене обстрілами місто. І таку ж стражденну тисячолітню історію. Під час окупації ця місцина нещадно обстрілювалася. Тут росіяни понівечили пам'ятник героям Другої світової війни - зруйновано силуети воїнів-захисників і ластівок. Увесь бетон - посічений уламками смертоносного залізяччя. Не вистояли на Крем'янці і тисячолітні половецькі баби.
Марина Коловоротна, начальниця управління культури Ізюмської міської ради:
До початку збройної агресії було в нас 9 баб, одна була повністю зруйнована, а ще 6 були пошкоджені в більшій чи меншій мірі.
Ці кам'яні баби - людиноподібні статуї, яких половці тисячу років тому встановлювали на курганах. Стародавні люди вважали їх оберегами. В такий спосіб половці шанували своїх предків. Фігури чоловіків - уособлювали покровителя роду. Жіночі статуї, вважалося, давали воїнам непереможність і безсмертя. А ще ізюмські баби - особливі.
Марина Коловоротна, начальниця управління культури Ізюмської міської ради:
Цим бабам, їм майже тисяча років, вони датовані 9-13-м століттям. Вироблені вони з піщаника, і що саме для Ізюма притаманне, це те, що на території нашого міста є саме баби-велетні, які заввишки майже 2,5 м. Більшість баб в Україні, вони менше, десь метр-півтора, то ці баби велетні, вони унікальні, їх в Україні небагато.
Пошкоджена баба відновленню не підлягає.
А ті, що були пошкоджені частково, це ще в жовтні 22-го року приїздили спеціалісти до Ізюма і вони їх законсервували, де були тріщинки, де були сколи. Вони спеціальним раствором це обробили. Щоб не йшло подальше їх руйнування.
Вцілілих ідолів спершу хотіли перевезти до Харкова, в історичний музей. Та передумали.
Валерій Марченко, Ізюмський міський голова:
Є така можливість, що вони при доставці в інше місце можуть повністю зруйнуватися. А відновленню вони майже не підлягають після руйнації, т.щ. матеріал піщаник, і потім дуже важко їх відновити.
Тож вцілілих баб вирішили законсервувати до кінця війни.
Валерій Марченко, Ізюмський міський голова:
В цьому році було вирішено, що в зв'язку з військовою ситуацією, т. як ми недалеко від лінії фронту, і у зв'язку з погодними умовами вирішили повністю її законсервувати, за допомогою нашої тепломережі були виготовлені дерев'яні конструкції, приїхали спеціалісти з харківської філії Національного науково-дослідницького центру України і під їх керівництвом вони були спочатку облицьовані цими дерев'яними конструкціями, плівкою, і потім засипані піском.
У такому вигляді, сподіваються спеціалісти, баби зможуть пережити навалу сучасної орди. Щоб після перемоги знову стати візитівкою і туристичною принадою міста Ізюма.
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