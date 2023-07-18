Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на засіданні Ради безпеки ООН обговорили вихід росії із "зернової угоди" та стратегію країни-агресора.

Про це він повідомив у Twitter.

Чи то спроба анексії Криму, збиття MH17, повномасштабна війна, масові звірства в Бучі, чи зрив "зернової угоди" - стратегія Росії однакова: вбивати, брехати і заперечувати.

На засіданні Радбезу ООН міністр закордонних справ наголосив, що Україні потрібна протилежна стратегія, що полягає у силі, правді та підзвітності.