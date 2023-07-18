Вбивати і заперечувати: Кулеба про стратегію рф [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на засіданні Ради безпеки ООН обговорили вихід росії із "зернової угоди" та стратегію країни-агресора.
Про це він повідомив у Twitter.
Чи то спроба анексії Криму, збиття MH17, повномасштабна війна, масові звірства в Бучі, чи зрив "зернової угоди" - стратегія Росії однакова: вбивати, брехати і заперечувати.
На засіданні Радбезу ООН міністр закордонних справ наголосив, що Україні потрібна протилежна стратегія, що полягає у силі, правді та підзвітності.
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