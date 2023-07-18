Зеленський провів Ставку: що обговорювали [ Редагувати ]
У вівторок, 18 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання номер один на сьогоднішній Ставці – морський експорт зерна та безпека портів.
Доповідали віце-прем’єр Кубраков, командувач ВМС Неїжпапа – логістика постачання та захист узбережного регіону.
"Були доповіді міністра Клименка та голови Держспецзв’язку Щиголя про боротьбу з ворожими БПЛА. ГУР, СЗР, СБУ – про плани противника", - додав він.
Заслухали ситуацію на полі бою від командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського. Міністр Резніков та командувач Сил логістики Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів. Дякую всім за роботу. Рухаємось далі.
по темі
У пʼятницю, 14 липня, президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку
У понеділок, 10 липня, президент України Володимир Зеленський звітував про чотири насичені та продуктивні дні
Президент України Володимир Зеленський оцінив загрозу ядерного удару з боку рф, адже росія передала білорусі більшу частину ядерної зброї, яку мала поставити
Український президент Володимир Зеленський допустив, що російський диктатор володимир путін захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму
У суботу, 8 липня, президент України зробив заяву стосовно 500 дня війни