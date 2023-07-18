У вівторок, 18 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання номер один на сьогоднішній Ставці – морський експорт зерна та безпека портів.

Доповідали віце-прем’єр Кубраков, командувач ВМС Неїжпапа – логістика постачання та захист узбережного регіону.

"Були доповіді міністра Клименка та голови Держспецзв’язку Щиголя про боротьбу з ворожими БПЛА. ГУР, СЗР, СБУ – про плани противника", - додав він.