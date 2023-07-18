Коли перші пілоти можуть почати навчання на F-16: Ігнат дав відповідь [ Редагувати ]
Перша група українських пілотів може відправитись в іншу країну на навчання на винищувачах F-16 до кінця цього літа. Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.
Ми сподіваємось все ж таки, що за кілька тижнів, як сказав Джейк Салліван (радник президента США з питань національної безпеки - ред.). Бодай, щоб до кінця літа виїхали (українські пілоти - ред.) і якомога швидше приїхали, - сказав він.
Йдеться про групу пілотів, яка буде перенавчатися саме на F-16.
Водночас інші групи, молоді пілоти, будуть проходити базову підготовку, наземну підготовку, а потім вже із переходом у практичні польоти на легкомоторних, реактивних літаках, а також винищувачах.
Ігнат додав, що це все, можливо, буде відбуватися у різних країнах. Адже потужностей для такого швидкого навчання великої кількості людей в одній країні немає.
Тому ми маємо розуміти, що авіаційна коаліція не даремно створена.
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