Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський розповів, що попри те, що всі українці чекають від контрнаступу українських сил оборони "швидких результатів", насправді "це не можливо".

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

Ми хотіли б отримати дуже швидкі результати, але насправді це практично неможливо.

За даними генерала, як на сході, так і на півдні, територія насичена мінами та оборонними загородженнями, у росіян, за його словами, багато опорних пунктів.

Тому наше просування справді йде не так швидко, як хотілося б.

Але генерал Сирський вважає, що Україна все ще має одну явну перевагу.