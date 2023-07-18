"Ми хочемо швидких результатів контрнаступу, але це неможливо" - Сирський [ Редагувати ]
Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський розповів, що попри те, що всі українці чекають від контрнаступу українських сил оборони "швидких результатів", насправді "це не можливо".
Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.
Ми хотіли б отримати дуже швидкі результати, але насправді це практично неможливо.
За даними генерала, як на сході, так і на півдні, територія насичена мінами та оборонними загородженнями, у росіян, за його словами, багато опорних пунктів.
Тому наше просування справді йде не так швидко, як хотілося б.
Але генерал Сирський вважає, що Україна все ще має одну явну перевагу.
Я вважаю, що єдність нашого військового керівництва та довіра наших солдатів один до одного є сильною стороною нашої армії.
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