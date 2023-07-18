Командувач Східного угруповання військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові вже дуже скоро будуть готові використовувати касетні боєприпаси, які їм передали США, на фронті. Про це повідомляється в інтерв'ю BBC.

Так, Сирський підтвердив, що касетні боєприпаси від США вже прибули в Україну. Він зазначив, що снаряди "будуть готові до використання протягом кількох днів".

Видання не уточнило, коли пройшла розмова з Сирським.

Журналісти зазначили, що бачили американські гаубиці М777, які будуть стріляти касетними снарядами, на позиціях навколо Бахмута.