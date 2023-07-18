Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що нічний обстріл російських окупантів Одеської області не можна вважати "відповіддю" на атаку по Кримському мосту, адже загарбники довго готувалися до завдання удару.

Про це вона сказала під час брифінгу.

На Одещині атака була більш потужною і вочевидь була спрямована в тому числі на об'єкти портової інфраструктури. Хоча влучань допущено не було, але все ж є наслідки повітряного бою, в результаті якого було знищено 21 "Шахед".

Після цього росіяни застосували ще й "Калібри", які запускали з підводного та надводного ракетоносіїв, які довготривало чергували в Чорному морі. Уламки ракет під час збиття частково пошкодили портову інфраструктуру, частина з них влучила в житлову будівлю в приватному секторі, де постраждав літній чоловік.

Гуменюк зауважила, що навіть при дуже вдалій роботі ППО небезпека залишається дуже високою.

Вона додала, що окупанти останнім часом дуже часто спрямовують свої удари над житловими кварталами, об'єктами критичної інфраструктури, зокрема портової.

З огляду на календар зрозуміло, чому саме портова інфраструктура Одещини цієї ночі потерпала. На щастя, на виробничих потужностях порту це не відбилося. Пошкодження об'єктів досить символічні за рахунок вибухової хвилі і уламків збитих ракет.

Окрім того, у речниці запитали, чи міг нічний обстріл бути такою собі "відповіддю" за атаку на Кримський міст.

Попри те, що майже з усіх пропагандистських пабліків летіла "ответочка", ми розуміли, що атаки можливі і вони не будуть в абсолюті прив'язані до конкретних подій. Ворог готувався давно і довго. Довготривалий час не були застосовані ракети, зокрема й морського базування.

Гуменюк зазначила, що від часу коли росіяни почали риторику про припинення "зернової угоди", портова інфраструктура Одеської області зазнавала вже не першого удару. Так, погрози лунали звідусіль і було зрозуміло, що напрямок атаки приблизно можна спрогнозувати.