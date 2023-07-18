"Обстріл людей, які голодують у світі: у Німеччині відреагували на удар рф по Одесі [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок завила, що кожна ракета, яку росія випустила по українському порту "Одеса", також є еквівалентом ракетного обстрілу людей, які голодують у світі. Про це він сказав у ході виступу у Раді Безпеки ООН, пише Reuters.
Її коментар викликав хвилю критики на адресу москви, після того, як росія обстріляла українські порти після виходу держави-агресора із "зернової угоди".
При цьому прес-секретар президента рф дмитро пєсков раніше заявляв, що продовження "зернової угоди" без росії може нібито спричинити ризики для експорту українського продовольства Чорним морем.
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