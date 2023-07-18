Стало відомо, у якій країні українці почнуть навчатися на F-16 [ Редагувати ]
Українські пілоти в серпні почнуть проходити навчання на літаках F-16 у Данії. До Румунії вони вирушать не раніше кінця 2024 року.
Про це повідомляє віцепрезидент з міжнародних зв'язків Lockheed Martin Рея Піселлі, яку наводить DefenseRomania.ro.
Навчальний центр у Румунії буде розташований недалеко від Фетешті, на авіабазі 86 Борча. Інструктори і техніки, найняті Draken, будуть цивільними особами.
Таким чином, Румунія надасть інфраструктуру на базі Борча, Нідерланди нададуть літаки, а Lockheed Martin через субпідрядника Draken International проведе навчання.
За словами віцепрезидента з міжнародних зв'язків Lockheed Martin Рея Піселлі, українські військові навчатимуться в Румунії тільки до кінця 2024 року.
До цього пілоти ВПС України почнуть навчання польотам на F-16 на авіабазі Скридструп у Данії вже в серпні.
З чого складатиметься навчання
Спочатку навчання складатиметься з тестування та відбору українських кадрів, уроків мови, а потім теоретичної та практичної підготовки. Мета полягає в тому, щоб ВПС України мали базові навички та умови для польотів, обслуговування та обслуговування літаків F-16.
Нідерланди і Данія перебувають в авангарді розробки моделі навчання. Данські офіційні особи ухилилися від прямої відповіді, чи подарує Данія українцям літаки F-16.
"Для початку ми плануємо підготувати дві команди. Всього налічується від 10 до 12 пілотів плюс обслуговуючий персонал з обслуговування літаків. Буде навчено близько 30-40 технічних фахівців", - кажуть данські військові.
Скільки часу піде на перенавчання пілотів з радянських літаків МіГ на винищувачі F-16, сказати точно не можна.
"Це залежить від кваліфікації пілотів, як з погляду сучасних винищувачів, так і від їхнього досвіду, а також від того, наскільки добре вони володіють англійською мовою", - каже командувач данської армії генерал Флеммінг Лентфер.
Володіння українськими пілотами англійською мовою впливає на час їхнього навчання в Данії, також зазначає данський чиновник.
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