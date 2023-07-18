У Білорусі помічено чергову велику колону найманців ПВК "Вагнер", яка рухалася у напрямку Осиповичів та табору в селі Ціль по трасі М5 від Бобруйська.

Про це повідомляє моніторингова група "Білорусь Гаюн".

"Прямо зараз у напрямку Осиповичів та табору в селі Ціль рухається ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнер", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у складі колони, щонайменше, 80 машин різних модифікацій: 18 фур, понад 20 пікапів УАЗ, вантажівки-фургони, "буханки" близько 20 одиниць, а також автобуси ПАЗ, мікроавтобуси та кілька тентованих Уралів і КамАЗів. Техніка рухається з номерами так званих "ЛНР/ДНР".

"Відомо, що колона розтягнулася по трасі на 5 км і зараз уже під'їжджає до з'їзду на село Ціль, де знаходиться наметовий табір для найманців ПВК "Вагнер". За нашими даними це вже 4-та колона найманців Пригожина, яка прибула до Білорусі", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, також вчетверте, прибув до Білорусі.

"Бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer Legacy 600 (номер RA-02795) приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах. За нашими даними, борт прилетів до Білорусі з Санкт-Петербурга. Це вже вчетверте останнім часом, коли борт Пригожина прилітає в Білорусь, минулого разу він прилітав 27 червня, 1 липня та 11 липня”, - йдеться у повідомленні.