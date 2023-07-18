Українські військові місцями мають успіхи на Таврійському напрямку. При цьому російські окупанти відступають. Лише за минулу добу наші захисники знищили там понад три роти загарбників.

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку тривають бої, місцями Сили оборони мають успіхи, а ворог відступає", - написав він.

Тарнавський повідомив, що протягом минулої доби росіяни 20 разів атакували українські позиції та здійснили 678 обстрілів.

Водночас артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1681 вогневе завдання.

За добу втрати противника вбитими та пораненими склали понад три роти.

Також наші війська знищили 41 одиницю військової техніки ворога.

Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 3 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 одиниці БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-30", БПЛА Supercam, БПЛА Zala, самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", гармату "Гіацинт-С" та автомобільну техніку. Також було знищено чотири склади боєприпасів ворога.