У різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи 18 липня. "Бавовну" також чули під Бердянськом.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

російські пабліки повідомили про роботу ППО у Феодосії у вівторок. У мережі навіть з'явилося фото із характерним слідом у небі.

Про потужний вибух також повідомляють у смт Совєтське та сусідніх селах. При цьому слідів у небі не бачили.

"Бавовну" також чули у Нижньогірському районі (у бік Ізобільного) та з боку Сиваша.

Тим часом у Коктебелі повідомляли про проліт ракет. Місцеві жителі писали, що від вибуху тремтіли шибки та спрацювала сигналізація.

При цьому окупаційна "влада" поки не коментувала ситуацію.