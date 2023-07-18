У Криму пролунали потужні вибухи [ Редагувати ]
У різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи 18 липня. "Бавовну" також чули під Бердянськом.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
російські пабліки повідомили про роботу ППО у Феодосії у вівторок. У мережі навіть з'явилося фото із характерним слідом у небі.
Про потужний вибух також повідомляють у смт Совєтське та сусідніх селах. При цьому слідів у небі не бачили.
"Бавовну" також чули у Нижньогірському районі (у бік Ізобільного) та з боку Сиваша.
Тим часом у Коктебелі повідомляли про проліт ракет. Місцеві жителі писали, що від вибуху тремтіли шибки та спрацювала сигналізація.
При цьому окупаційна "влада" поки не коментувала ситуацію.
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