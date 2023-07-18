Європейський союз запровадить нові санкції проти Білорусі. Ймовірно, це станеться наступного тижня.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.

За його словами, Євросоюз "зробив прорив" щодо санкцій проти Білорусі, які не могли ухвалити з січня.

Журналіст також додав, що немає жодних відступів або винятків у питанні скасування санкцій проти калійних добрив білоруського виробництва.

Тим часом видання DW повідомляє, що Євросоюз готується запровадити нові санкції проти Білорусі до третьої річниці президентських виборів за порушення прав людини.

За словами джерел видання в ЄС, також Брюссель обговорює ще один пакет санкцій, який пов'язаний з участю Білорусі у війні рф проти України.