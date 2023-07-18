Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба затребував від росії список дітей, яких вивезли з окупованих територій.

Про це він сказав під час виступу на дебатах Генеральної асамблеї ООН, повідомляє пресслужба МЗС.

"Вимагаємо від росії негайно надати список дітей, яких вивезли з України в росію, а також надати доступ до цих дітей представникам міжнародних правозахисних і моніторингових місій", - сказав міністр.