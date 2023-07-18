Кулеба в ООН суворо звернувся до рф [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба затребував від росії список дітей, яких вивезли з окупованих територій.
Про це він сказав під час виступу на дебатах Генеральної асамблеї ООН, повідомляє пресслужба МЗС.
"Вимагаємо від росії негайно надати список дітей, яких вивезли з України в росію, а також надати доступ до цих дітей представникам міжнародних правозахисних і моніторингових місій", - сказав міністр.
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