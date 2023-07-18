У вівторок, 18 липня, уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни вночі 6 червня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 18 липня.

За його словами, проєкт розрахований на два роки.

"На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи", - сказав він.

Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне "Укргідроенерго".