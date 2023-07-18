У ніч проти 18 липня росія завдала ударів по портах Одеси. У МЗС Німеччини цю атаку прирівняли із ракетний ударом по всьому світу.

Про це сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок, 18 липня, пише Reuters.

За її словами, що кожна ракета, випущена росією по українському порту Одеса, також є еквівалентом ракетного обстрілу людей, які голодують у світі.

Видання пише, що західні політики розкритикували Москву, оскільки росія обстріляла українські порти через день після виходу з підтриманої ООН угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.

"Рішення москви вийти з зернової угоди спонукало ООН попередити, що це ризикує створити голод у всьому світі", - сказано у повідмоленні.