"Це ракетний удар по всьому світу": Німеччина накинулась на рф за удар по Одесі [ Редагувати ]
У ніч проти 18 липня росія завдала ударів по портах Одеси. У МЗС Німеччини цю атаку прирівняли із ракетний ударом по всьому світу.
Про це сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок, 18 липня, пише Reuters.
За її словами, що кожна ракета, випущена росією по українському порту Одеса, також є еквівалентом ракетного обстрілу людей, які голодують у світі.
Видання пише, що західні політики розкритикували Москву, оскільки росія обстріляла українські порти через день після виходу з підтриманої ООН угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.
"Рішення москви вийти з зернової угоди спонукало ООН попередити, що це ризикує створити голод у всьому світі", - сказано у повідмоленні.
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