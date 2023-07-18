Всі їли в одному закладі: у Києві зафіксовано спалах кишкової інфекції [ Редагувати ]
Спеціалісти отримали повідомлення про випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію у жителів деяких районів Києва.
Про це повідомляє в Facebook Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.
За даними відомства, в період 17 та 18 липня надійшли повідомлення про випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію в 10 мешканців Оболонського, Дніпровського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці.
Попередньо, можливою причиною хвороби могло стати вживання громадянами 15-17 липня неякісної готової продукції у закладі громадського харчування Подільського району.
Станом на зараз хворі перебувають на лікуванні в медичних закладах столиці. Лікарями та фахівцями Центру проводяться необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.
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