Спеціалісти отримали повідомлення про випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію у жителів деяких районів Києва.

Про це повідомляє в Facebook Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

За даними відомства, в період 17 та 18 липня надійшли повідомлення про випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію в 10 мешканців Оболонського, Дніпровського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці.

Попередньо, можливою причиною хвороби могло стати вживання громадянами 15-17 липня неякісної готової продукції у закладі громадського харчування Подільського району.

Станом на зараз хворі перебувають на лікуванні в медичних закладах столиці. Лікарями та фахівцями Центру проводяться необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.