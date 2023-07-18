"Він фашист": Зеленський пояснив Африці, чому не хоче розмовляти з путіним [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна врешті-решт закінчить дипломатією. Але він наголосив, що не готовий говорити з російським диктатором володимиром путіним.
Про це повідомляє глава держави в інтерв'ю африканським ЗМІ.
"Всі були готові сприймати, що закінчення війни повинно бути при повазі до нашого суверенітету, але все одно у форматі дипломатії. А тоді ми зайшли в Бучу та знайшли масові поховання. Хто готовий говорити з цим маніяком? Тоді ми сказали, прийде час і війна все одно закінчиться дипломатично, але з цією людиною говорити (не будемо - ред.), вибачте, але у нього руки по лікоть в крові, йому все одно", - сказав Зеленський.
Президент нагадав, що росія весь час заявляє про нібито готовність до переговорів. При цьому окупаційні війська захоплюють Запорізьку АЕС та атакують енергетичну інфраструктуру України.
"Нас відключили зимою від світла. Блекауту на цьому континенті не було за 100 років. Останній блекаут був при Гітлеру. Він (путін - ред.) робить те саме, що Гітлер. Шляхи захоплення України були ті ж самі, що і в фашистської Німеччини. Він зробив все те саме, тільки Київ не взяв", - додав глава держави.
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