Маляр про ситуацію під Куп'янськом і Бахмутом: ініціатива на боці ЗСУ, є просування вперед [ Редагувати ]
Збройні сили України стримують ворожі сили на Куп'янському та Бахмутському напрямках, місця воїнам вдається просуватись вперед.
Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
За словами Маляр, наступ ворога на Куп‘янському напрямку наразі безуспішний.
"Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці", - сказала вона.
Маляр пояснила, що на південному фаланзі довкола Бахмута сьогодні, як і всі попередні дні, було просування українських військ.
"На північному фланзі сьогодні тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції", - повідомила заступник міністра оборони.
Маляр зазначає, що українським військовим доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем.
по темі
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що за тиждень ЗСУ вдалося звільнити 7 кв. км на Бахмутському напрямку
Російські загарбники здійснили невдалу спробу відновити свої позиції біля Старомайорського Донецької області
Індія хоче разом з Францією розробити свій мирний план для врегулювання війни росії проти України. Зазначається, що план буде відрізнятися від раніше запропонованих ініціатив
Ворог боїться, намагається нас стримати, але що ми, що вони розуміємо, що результат буде один - в будь-якому випадку наша перемога
Українські воїни продовжують наступальні операції та за останню добу мають успіхи на Бахмутському напрямку. ЗСУ просунулися південніше Бахмута