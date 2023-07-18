Збройні сили України стримують ворожі сили на Куп'янському та Бахмутському напрямках, місця воїнам вдається просуватись вперед.

Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За словами Маляр, наступ ворога на Куп‘янському напрямку наразі безуспішний.

"Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці", - сказала вона.

Маляр пояснила, що на південному фаланзі довкола Бахмута сьогодні, як і всі попередні дні, було просування українських військ.

"На північному фланзі сьогодні тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції", - повідомила заступник міністра оборони.

Маляр зазначає, що українським військовим доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем.