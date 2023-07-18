В Україні зміняться умови звільнення з військової служби [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить звільняти зі служби військовослужбовців, у випадку, якщо їхні близькі родичі загинули або зникли безвісти в період воєнного стану.
Про це повідомляється в законопроекті.
Як вказано у документі, мова йде про випадки, коли близькі родичі військовослужбовців загинули або зникли безвісти під час воєнного стану.
Право на звільнення під час воєнного стану за новою підставою отримають військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації та ті, які проходять військову службу за контрактом.
До близьких родичів військовослужбовців належать:
- чоловік,
- дружина,
- син,
- дочка,
- батько,
- мати,
- дід,
- бабуся,
- рідні брат або сестра.
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