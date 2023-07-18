Зеленський про передачу Україні касетних боєприпасів [ Редагувати ]
Передача Україні касетних боєприпасів від партнерів була справедливим вчинком. Оскільки рф вже 9 років використовує проти України касетні снаряди.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю африканським ЗМІ.
Глава держави зазначив, що Україна отримала кластерні боєприпаси через 9 років ведення бойових дій. Росія своєю чергою воювала різною зброєю, зокрема, забороненою, включно з кластерними боєприпасами.
"9 років тому Україна почала говорити, що нам потрібна допомога. Першим було прохання до світу тиснути на Росію та заборонити використання кластерних боєприпасів проти нашого населення. Пройшло 9 років, а вони як використовували, так і використовують. Чи це достатнє випробування? Чи має Україна право захищатися?" - наголосив Зеленський.
Президент додав, що Україна не використовує касетні боєприпаси для атак території РФ, а лише для самозахисту.
"Так, на полі бою тепер проти ворога на нашій землі, коли він використовує кластерні боєприпаси проти нас, ми будемо використовувати таку саму зброю проти них. І це справедливо", - додав він.
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