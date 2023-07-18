ООН вивчає "низку ідей" для експорту українського зерна після виходу рф з угоди [ Редагувати ]
ООН шукає шляхи для відновлення експорту українського зерна після того, як росія вийшла з "зернової угоди".
Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік.
За його словами, є низка ідеї, які можуть вирішити проблему з експортом не лише української, але й російської продукції на світові ринки.
"Висувається низка ідей, як допомогти вивести українське та російське зерно та добрива на світові ринки після того, як Москва вийшла з угоди, яка дозволяла безпечний чорноморський експорт українського зерна", - йдеться у повідомленні.
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