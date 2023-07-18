Голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі заявив, що від контрнаступу України не варто очікувати швидких результатів. Однак підготовка до нього була складною.

Про це повідомляє Пентагон.

За його словами, міжнародна коаліція підготувала 17 бригадних бойових груп для контрнаступу України, включаючи понад 63 000 військовослужбовці. При цьому Україна все ще стримує "значну кількість бойової потужності", "повільно і свідомо" пробиваючись через російську оборону.

Він зауважив, що попри те, що росіяни також мали час на підготовку оборони, вони зіткнулися зі значними проблемами: поганою підготовкою, оснащенням і моральним духом. Проблем додало і заворушення, спричинене повстанням Пригожина.

"На мій погляд, це далеко не провал. Занадто рано робити такий висновок... Це буде довго. Це буде важко. Це буде криваво", - сказав Міллі.