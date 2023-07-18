Україна може виграти війну, оскільки росія крихка. НАТО своєю чергою дії як стримуючий фактор для рф.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії.

Відповідну заяву Воллес зробив на конференції Інституту Блера в Лондоні. Він вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоч і говорить про "червоні лінії", але наважиться наблизитися до НАТО.

"Росія дуже обережно ставилася до території НАТО. Ми не бачили нападів на такі регіони, як Естонія чи Латвія. Вони були абсолютно уважними до НАТО. Вони (росіяни, - ред.) були дуже обережні, щоб переконатися, що вони не провокують. Ви можете заперечити, що альянс сам діє. Стримуючий фактор статті 45 діє", - сказав Воллес.

На думку британського міністра, війна в Україні призвела до "відродження" НАТО після кількарічного "застою". Воллес вважає, що Україна зможе перемогти Україну у війні.