США і Південна Корея запустили новий механізм для стримування ядерних загроз КНДР [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки (США) та Південна Корея провели першу зустріч консультативної групи для обговорення механізму захисту союзників та стримування ракетно-ядерних загроз з боку Північної Кореї.
Установче засідання Консультативної групи з ядерної енергії відбулося у Сеулі у вівторок. Група була створена для обговорення питань обміну інформацією щодо розміщення американської ядерної зброї.
Після зустрічі перший заступник радника з національної безпеки Південної Кореї Кім Те Хе заявив, що у разі ядерної атаки, вчиненої КНДР, Штати швидко здійснять "нищівні та рішучі дії, які покладуть край північнокорейському лідерству".
Своєю чергою координатор Ради національної безпеки США у справах Індо-Тихоокеанського регіону Курт Кемпбелл на прес-конференцію зазначив, що американський атомний підводний човен знаходиться в порту Пусан у Південній Кореї.
Він припустив, що візит корабля був спрямований на демонстрацію того, що "засоби ядерного стримування США залишаються сильними, стійкими та надійними".
У Міноборони Південної Кореї підтвердили у вівторок прибуття в Пусан американського атомного підводного човна, здатного нести балістичні ракети з ядерними боєголовками. У відомстві додали, що це був перший візит до Південної Кореї субмарини США такого типу приблизно за 40 років.
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