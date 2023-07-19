Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ у Київській області на підступах до столиці було збито всі ударні дрони противника рано-вранці в середу, 19 липня.

Про це повідомляє в Telegram-каналі начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

Чиновник зазначив, що під час нинішньої масштабної повітряної атаки противник знову завдав ударів по Києву, застосовуючи БПЛА типу "Shahed".

"Безрезультатно. Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони", - розповів він.

Також у КМВА додали, що, за попередніми даними, жертв і руйнувань немає, при цьому інформація ще уточнюються.