В Кропивницькому пролунали вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Вранці 19 липня в Кропивницькому пролунали вибухи.
Вибухи пролунали близько 07:00, на той момент в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
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