Рф атакувала "Шахедами" Житомирську область та Херсон: є "прильоти" [ Редагувати ]
Російські дрони-камікадзе атакували вночі Херсон, а вже під ранок - Житомирську область. Не обійшлось без "прильотів".
Херсон
Близько 2:00 зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні міста. Через удари сталася пожежа у будинку культури, а також пошкоджено двоповерхівку.
"Працівникам ДСНС вдалося врятувати 89-річну жінку, котра опинилася під завалами власної оселі", - розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, лікарі на місці надали постраждалій меддопомогу, її стан - задовільний.
Житомирська область
Сьогодні під ранок ворог атакував Житомирську область дронами-камікадзе.
За попередньою інформацією, як розповівголова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств.
"Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється", - додав він.
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