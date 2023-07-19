Вночі окупанти атакували курортну зону в Миколаївській області: є поранені [ Редагувати ]
Вночі під час масованої атаки по Україні російські окупанти атакували курортну зону в районі Коблевого Миколаївської області. Дві людини отримали поранення.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Так, за його словами, внаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні.
"Детальна інформація уточнюється. Постраждало дві особи, одна з них госпіталізована", - додав очільник ОВА.
Як розповіли в ДСНС України, відбулося займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. На місце прибули чергові караули 8 та 19 державних пожежно-рятувальних частин, відділення сільської пожежної охорони "Коблеве".
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