Вночі під час масованої атаки по Україні російські окупанти атакували курортну зону в районі Коблевого Миколаївської області. Дві людини отримали поранення.

Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, за його словами, внаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні.

"Детальна інформація уточнюється. Постраждало дві особи, одна з них госпіталізована", - додав очільник ОВА.

Як розповіли в ДСНС України, відбулося займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. На місце прибули чергові караули 8 та 19 державних пожежно-рятувальних частин, відділення сільської пожежної охорони "Коблеве".