Українські захисники досягли успіху на трьох напрямках на південному сході нашої країни. Також вони продовжують наступ під Бахмутом.

Про це повідомляє речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

За його словами, Сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Також українські війська мали успіх на напрямках Велика Новосілка - Старомайорське та Новосілка - Старомайорське. Закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерії по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ковальов наголосив, що на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки.

За його словами, наші воїни мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Там тривають важкі бої.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. При цьому російські окупанти намагалися безуспішно наступати на Куп'янському напрямку. Протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.