У Міноборони Іспанії заявили про відправку чотирьох танків Leopard 2 в Україну [ Редагувати ]
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила про відправку в Україну останніх чотирьох танків Leopard 2, які ще не були доставлені. Вони прибудуть до України морем наступного тижня.
Про це повідомляє Europa Press.
Крім танків, міністр також оголосила про відправку протягом літа десяти бронетранспортерів після капремонтів та кількох броньованих всюдиходів, вантажівок та машин швидкої допомоги.
У своєму виступі Роблес відзначила передачу Україні та посиленого польового госпіталю з можливостями екстреної хірургії, необхідними післяопераційними приміщеннями, аптекою, стерилізацією, лабораторією та двома модулями госпіталізації.
Лікарня вже вирушила і її прибуття до Польщі транзитом до України заплановано на 23 липня. Вчора повернулися українські лікарі та персонал тилового забезпечення, які після двотижневої інтенсивної підготовки у Сарагосі готові розгорнути, налаштувати та керувати цим госпіталем на фронті.
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