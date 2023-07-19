Потужна пожежа охопила полігон і склад боєприпасів у Кіровському районі окупованого Криму. Там уже кілька годин вибухають боєприпаси.

З зони, що прилягає до полігону, евакуювали мешканців чотирьох населених пунктів - 2225 людей. Це селища Кринички, Айвазовське, Абрикосівка, Привітне.

За попередніми даними, людей відселять на добу, після цього почнуть повертати додому. Ділянка траси "Таврида" (з'єднує Керч, Сімферополь та Севастополь) в цьому місці з 118 км по 130 км перекрита, при цьому залізничне сполучення працює у звичайному режимі.

Окупаційна влада не назвала причини пожежі. Водночас кримські Телеграм-канали з посиланням на місцевих мешканців писали, що по складу було три "прильоти" ракет чи дронів.

Українські та російські ЗМІ повідомили про причетність ГУР і ЗСУ до пожежі з посиланням на заяву, зроблену нібито Кирилом Будановим. Однак офіційний представник ГУР Андрій Юсов заявив, що "заява Буданова - фейк".