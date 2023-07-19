США до кінця липня оголосять санкції проти Киргизстану. Про це повідомляє газета The Washington Post.

Вашингтон звинувачує Бішкек у постачанні росії підсанкційних товарів - безпілотники, оптичні приціли та напівпровідники - з Китаю, Європи та Південної Кореї.

Рішення про санкції приймається після "місяців безрезультативних візитів" до Бішкека американських та європейських дипломатів.

​Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну і санкцій товарообіг між росією та країнами Центральної Азії аномально зріс, нагадує The Washington Post.

Киргизстан, хоч і невелика країна в порівнянні з іншими, є наочним прикладом того, як всі фактори одночасно створюють неприйнятно сприятливі умови для ухилення від санкцій.

Як приклад наводиться закупівля киргизькими компаніями партій "чутливої електроніки" з Китаю та Південної Кореї у лютому-березні.

Водночас з Киргизстану до рф експортували приблизно таку кількість електроніки. Її закуповували "відомі постачальники російської оборонної промисловості". Зазначається, що у 2022 році обсяг експорту з Киргизії до рф зріс на 250%.

Посольство Киргизстану в США заявило журналістам, що Бішкек дотримується міжнародних норм, припиняє контрабанду та інші види незаконної торгівлі. Дипломати наголосили, що американці не враховують "реальний економічний контекст", оскільки рф та Киргизстан є членами Євразійського економічного союзу, і росія є одним з основних торгових партнерів.

Нагадаємо, 17 липня Британія розширила антиросійські санкції.