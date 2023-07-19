Таких ночей, як сьогодні, в Одесі не було за всю війну. Про це заявив мер Геннадій Труханов.

Одна з найжахливіших ночей. Рашисти атакували Одесу різними типами ракет та шахедами. Такого масштабу атаки ми не пригадуємо від початку повномасштабного вторгнення.

Ракета Х-59 була збита на підльоті до берега і впала в одному з кварталів Одеси, утворивши велику вирву. Внаслідок атаки в Пересипському та Київському районах є пошкодження житлових будинків, вибито вікна. Пошкоджено Слобідське кладовище.

За попередньою інформацією, загиблих немає. Постраждалим, серед яких 9-річний хлопчик, надана вся необхідна медична допомога. У соцмережах розійшлося відео нічного прильоту по Одесі.

На Одещині другу ніч поспіль росіяни атакували портову інфраструктуру, повідомляє місцева влада. Ракети "Онікс" та Х-22 влучили в зерновий та олійний термінали, пошкоджено резервуари та обладнання для завантаження.

В Одеському районі є потрапляння в промисловий об'єкт, постраждав цивільний співробітник, уражені два складські приміщення в різних локаціях - з тютюном та феєрверками. Вогнеборці ліквідували пожежі площею понад 3000 кв.м.