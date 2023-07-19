В Україні ліквідували командира 123-ї мотострілецької бригади рф (колишня 2-а мотострілецька) Дениса Іванова з позивним "Ташкент". Про вбивство українськими захисниками "легендарного комбрига" повідомили на російському ТБ.

За інформацією джерел, "Ташкент" загинув внаслідок удару дрона-камікадзе, коли він пересувався автомобілем у Луганській області. Або ракетним ударом по базі в Ювілейному під Луганськом. 123-я бригада діє в районі міста Сіверськ.

Іванов більш відомий як просто "Ташкент", його постійно показували та використовували пропагандисти з каналу "Росія-1", зокрема Ольга Скабєєва.

Нагадаємо, у червні ЗСУ ліквідували російського генерал-майора Сергія Горячева.