ЗСУ ліквідували командира 123-ї мотострілецької бригади рф (відео) [ Редагувати ]
В Україні ліквідували командира 123-ї мотострілецької бригади рф (колишня 2-а мотострілецька) Дениса Іванова з позивним "Ташкент". Про вбивство українськими захисниками "легендарного комбрига" повідомили на російському ТБ.
За інформацією джерел, "Ташкент" загинув внаслідок удару дрона-камікадзе, коли він пересувався автомобілем у Луганській області. Або ракетним ударом по базі в Ювілейному під Луганськом. 123-я бригада діє в районі міста Сіверськ.
Іванов більш відомий як просто "Ташкент", його постійно показували та використовували пропагандисти з каналу "Росія-1", зокрема Ольга Скабєєва.
Нагадаємо, у червні ЗСУ ліквідували російського генерал-майора Сергія Горячева.
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