Російська армія під час нічного удару по Одещині свідомо цілила по інфраструктурі зернової угоди. Про це за підсумками селекторної наради 19 липня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета - це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя.



Віце-прем’єр Кубраков і міністр Клименко поінформували про наслідки ударів. Також були доповіді Головкома Залужного та командувача ВПС Олещука.

Глава держави додав. що військовим дали доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС - активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна.

За даними Оперативного командування "Південь", вночі ворог вдарив по півдню України потужним накопиченням ракет і дронів-камікадзе.

Сили ППО збили 12 з 12 ракет "Калібр", які запустили з бухти в Севастополі. Також по Одещині вдарили ракетами "Онікс" з Криму, а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони "Shahed-136".

Х-59 була збита на підльоті до берега і впавши в одному з кварталів Одеси утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовано.

"Онікси" і Х-22 ворог спрямував на портову і критичну інфраструктуру. Влучив в зерновий і олійний термінал, пошкодив резервуари та обладнання для завантаження, зайнялась пожежа.

В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях - із тютюном і фейєрверками. На Одещини вогнеборці ліквідували пожежу площею понад 3000 кв.м

У небі над Одещиною було збито 8 дронів типу "Shahed-136", ще 2 над Миколаївщиною.