У Twitter дозволять публікувати довгі статті та книги [ Редагувати ]
Сервіс мікроблогів Twitter дозволить користувачам публікувати довгі матеріали з використанням медіазасобів - статті та навіть книги. Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск.
Це дозволить користувачам публікувати дуже довгі та складні статті зі змішаною технікою. Ви можете опублікувати книгу, якщо забажаєте.
Нова функція називатиметься "Статті" замість "Нотатки".
Twitter продовжує трансформуватися з сервісу мікроблогів у повноцінну соцмережу. Преміум-користувачі Twitter Blue ($8 на місяць) вже можуть публікувати повідомлення до 10 тис. знаків, тоді ж як звичайні користувачі - лише на 280 знаків.
З появою функції "Статті" користувачі зможуть публікувати ще довші матеріали.
Оглядачі відзначають, що трафік Twitter впав на 5% з моменту запуску соцмережі-клона Threads від компанії Meta.
У травні Ілон Маск анонсував, що незабаром у Twitter з'являться обмін повідомленнями, аудіо- та відеодзвінки.
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Власники верифікованих акаунтів (користувачі з "синьою галочкою" за $8 на місяць), зможуть читати 10 000 твітів на день, неверифікованих - 1 000 твітів, нові користувачі зможуть переглядати 500 повідомлень на день.
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