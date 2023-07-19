В порту Одеси пошкоджені зернові термінали Kernel, Viterra, CMA CGM (фото) [ Редагувати ]
Вночі 19 липня росія здійснила цілеспрямовану повітряну атаку зернових терміналів та портової інфраструктури в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Про це повідомило Міністерство інфраструктури.
Пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив:
Атака на зернові термінали - акт агресії проти світу. На меті російських терористів – знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки. Держава-терорист воює не тільки з Україною, а з населенням Африки та Азії, для яких це зерно - питання виживання. Зернова та портова інфраструктура мають бути захищені світом. Це гарантія, в першу чергу, для продовольчої безпеки світу.
Напередодні вночі були атакована портова інфраструктура, яка задіяна в роботі зернового коридору. В результаті пошкоджено резервуари та причали Одеського порту.
Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що "такого масштабу атаки не було від початку повномасштабного вторгнення".
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